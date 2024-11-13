Erzurum-Artvin karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

Erzurum’un Uzundere ilçesi Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzurum-Artvin karayolunda trafik kazası: 5 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:43

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Artvin yönüne seyir halinde olan 07 CNJ 39 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan 4 çocuk ve sürücü olan anne yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Erzurum

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