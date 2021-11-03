Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde 36 işçiye TİS soruşturması

03 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde TİS’ten yararlandırılmamak için işten atılan ve farklı bir statüde tekrar işe alınan 36 işçi sesini duyurmak için kamuoyuna konuşmasının ardından haklarında disiplin soruşturması açıldı. İşçiler, “Söz konusu durum tarafımıza uygulanan mobbingin en bariz göstergesidir. Baskı altındayız amaçları yeni açtığımız davalardan vazgeçirmeye çalışıyorlar” dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde lojman, amfi, fakülte gibi ihtiyaç duyulan çeşitli birimlerde çalışan 36 işçi, sendika ile üniversite arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS) yararlanmaması için işten çıkarılıp TİS’ten faydalanmamak şartıyla lojman yönetimi bünyesinde geri işe alınmıştı.

İŞ BARIŞI BOZULDU

Atatürk Üniversite Lojmanları Site Yöneticiliği’nin işçilere açtığı soruşturma tutanağında “Cumhuriyet gazetesi’ne yapmış olduğunuz açıklamalar ile İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile yapmış olduğunuz görüşmeler neticesinde medyaya yansıyan Atatürk Üniversitesi aleyhine haberler yapılması ve tarafınızla rektörlük arasında işe iade istemli yargılama devam ederken söz konusu beyanlarda bulunulması iş barışını bozmuştur. Bu sebeple savunmanız istenmektedir” ifadelerine yer verildi.

İşçiler, “2017 yılında rektörlük çalışanları, üniversite ile Tez Koop İş arasında TİS imzalandığını, sendikaya üye olmamız halinde TİS’de yer alan haklardan faydalanabileceğimizi bildirerek bizleri de sendikaya üye olmaya yönlendirdiler. Sendikaya üye olduktan sonra üniversite yetkilileri yoğunlukla lojmanlarda çalıştığımız için üniversitenin değil lojmanların işçisi olduğumuzdan bahisle toplu iş sözlesmesinden faydalanamayacağımızı ancak bu konuda dava açar ve kazanırsak TİS’den faydalanabileceğimizi söyleyerek bizleri üniversiteye karşı dava açmaya yönlendirdiler. Açtığımız davalar lehimizde sonuçlandı ve TİS’den yararlanmamız gerektiği tescillendi. Üniversite, icrayla haklarımızı ödedikten sonra bizleri işten çıkarıp lojman yönetimi bünyesinde işe aldı” dedi.