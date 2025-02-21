'Erzurum Burma Bileziği' coğrafi işaretle tescillendi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:58

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:58

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Erzurum Burması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" programında yaptığı konuşmada, coğrafi ürünlerin o il için önemli katma değeri olduğunu söyledi.

Erzurum'un 60 coğrafi ürün tescili olduğunu belirten Durak, "Bunlardan iki tanesi el sanatı olarak tescil olmuş, 58 tanesi ise Erzurum'da bilinen gıda ürünlerimiz. Bunların tanıtılması konusunda Valimiz, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, borsamız ve diğer kurumlarla birlikte ciddi faaliyet gösteriliyor." dedi.

Tescilli ürünlerin daha iyi tanıtılması gerektiğini vurgulayan Durak, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak ilimizin bunu sahiplenmesi gerekiyor. Sahiplenmeyle önce yerel, sonra Türkiye, sonrasında ise dünyada birer marka haline gelecek ürünler haline gelip bölge insanımızın katma değerli üretimi konusunda bir imkan sağlayacak. Üreticilerimiz daha çok kazanıp gelişecek. Bölgemizin refahı ve gelişmesi noktasında ciddi potansiyel elde edilmiş olacak. Türkiye genelinde 1690 coğrafi tescil ürünümüz var, yani zengin bir ülkeyiz. Coğrafyamız çok kıymetli. Dünyada coğrafi tescil ürün sayısı bakımından Çin'den sonra ikinci sıradayız. Bu gerçekten ciddi potansiyelimizin olduğunu gösteriyor."

''BUNLARIN TESCİLİNİ ALMAK YETMİYOR''

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın da ürünlerin daha çok geliştirilmesi gerektiğini anlatarak, "Bunların tescilini almak yetmiyor. Endüstriye, ekonomiye dönüştürmediğimiz sürece çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Bize düşen Erzurum'un iş dünyası olarak artık bu tescil almış ürünlerimizin tamamını orijinalini bozmadan endüstriyel katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızın devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

Erzurum Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak ise burma bileziğin Erzurum'a özgü bir el sanatı olduğuna dikkati çekerek, "Yüzlerce yıldır yapılan bu el sanatı için yetkililerimiz geldi ve ustamızla birlikte süreci yönetip çalışma yaptılar. Son süreçte coğrafi tescilimizi aldık. Dört ve iki telli yaptığımız, kaşlı, el işçiliği oymalı 22 ayardan yapılan bileziklerimiz Erzurum'a özgü ve Türkiye'nin bölgesel olarak hiçbir yerinde yok." diye konuştu.

Altın imalatı ustası Zülküf Uçan da "Erzurum burmasının özelliği, üstündeki işlemenin el yapımı olması lazım. Yani her ustanın desenleri işlemesi için kendine ait öz kalemi olması lazım. Bunu bilen bir kişi eline geçtiği zaman Erzurum burması olduğunu bilir çünkü testeresi, işlemesi, büklümüyle birlikte Erzurum burmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından coğrafi işaret alan Erzurum burmasının tescil belgesi yetkililere teslim edildi.



