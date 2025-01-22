Coğrafi işaret tescil belgesi aldı: Arapgir kızartması nasıl yapılır?

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:17

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:17

Arapgir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Arapgir kızartması, belediye öncülüğünde başlatılan tescil süreci tamamlanarak coğrafi işaretli ürünler arası girdi. Peki, Arapgir kızartması nasıl yapılır?

Arapgir Kızartması Tarifi

Malzemeler

2 kg Kemikli Kuzu Eti (Kuzu Budu)

3 Adet İnce Doğranmış Soğan

3-4 Yemek Kaşığı Salça

125 gr Margarin

1 Kutu Yoğurt

Karabiber

Tuz

Yapılışı

Öncelikle margarini eritip yumuşatın. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırarak etlere iyice yedirin. Et parçalarını tencereye yerleştirip, kalan malzemeyi üzerlerine dökün. Etler, kendi suyunu çekene kadar yüksek ateşte pişirilmeye devam edilir. Ardından üzerine iki bardak su eklenip, malzemeler suyu çekene kadar pişirmeye devam edin. Yanında pilav ile sıcak servis yaparak bu eşsiz lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.