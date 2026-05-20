Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

20.05.2026 00:46:00
Erzurum’da 32 yaşındaki Alihan Bülbül, cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde bir tabanca ele geçirilirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bülbül'ün cenazesinin yanında bir tabanca da bulundu.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi.

Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

