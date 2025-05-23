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Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı!

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı!

23.05.2025 19:05:00
Güncellenme:
DHA
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Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı!

Erzurum'un Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesisindeki bir siloda gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamada nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Pasinler ilçesi kara yolunda bulunan ana yola yaklaşık 200 metre uzaklıktaki asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.


1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı ambulans hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti.

Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

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