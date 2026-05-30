Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzurum'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Erzurum'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

30.05.2026 00:07:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Erzurum'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Erzurum'un Tortum ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Üreticiler, dalların kırıldığını ve meyvelerin yere döküldüğünü belirtti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Tortum ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı.

Tortum Bağbaşı Mahallesi ile Erzurum-Tortum karayolu üzerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Şiddetli dolu yağışına Erzurum-Tortum karayolunda yakalanan sürücüler, görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle araçlarını yol kenarına çekerek durmak zorunda kaldı.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tarım arazileri ile meyve bahçeleri dolu yağışıyla birlikte adeta beyaz örtüyle kaplandı. Üreticiler, dalların kırıldığını ve meyvelerin yere döküldüğünü belirtti.

İlgili Konular: #Erzurum #dolu yağışı