Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı

Erzurum’da kent merkezinde iki gündür doğalgaz sorunu yaşanıyor. Bugün Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesi'nde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede paniğe neden oldu.

Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı.

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.

Öte yandan dün şehrin birçok noktasında gaz kesintisi yaşanırken bugün sabah yaşanan patlamanın ardından birden fazla bölgede gaz sızıntısıyla ilgili ihbarlar alınmaya başladı.

Erzurum’da gaz dağıtımını yapan Palen Doğalgaz ekipleri yaşanan sıkıntıya ve gelen ihbarlara müdahale etmekte yetersiz kaldı.