Erzurum'da feci kaza... Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Erzurum'da sabahın ilk ışıklarında meydana gelen trafik kazası acı bir bilançoyla sonuçlandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolunun Çayköy mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Erzurum yönünde seyir halinde olan Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Serhat Başar yönetimindeki transit kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil büyük hasar alırken, araç içerisinde bulunan yurttaşlar sıkıştı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşkale itfaiye ekiplerinin olay yerindeki yoğun çalışmaları sonucunda araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk belirlemelere göre, kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden basına yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle kamyonette taşınan meyvelerin yola saçıldığı ve aracın büyük bir yıkıma uğradığı görüldü.

Meydana gelen feci kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.