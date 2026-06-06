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Erzurum'da feci kaza: Takla atan araçta 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da feci kaza: Takla atan araçta 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

6.06.2026 19:09:00
Güncellenme:
İHA
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Erzurum'da feci kaza: Takla atan araçta 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk da hastanede hayatını kaybetti.

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Erzurum’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1’i bebek 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Hınıs-Muş karayolunun Aşağı İncesu mevkiinde meydana geldi. Hınıs istikametinden seyir halinde olan Ekrem İ.’nin (58) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Halide M. (67) ile Netice İ.’nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan Yusuf Ali M. (2) ile Derya Y. (31), Leyla M. (39), Ziynet P. (59) ve sürücü Ekrem İ., ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Yusuf Ali yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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