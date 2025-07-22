Erzurum'da idari mahkemeden 'kayyum' için emsal karar: 'Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan'ın durumu için de önem taşıyor'

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, 2019'da yapılan yerel seçimleri AKP'nin adayı Mehmet Emin Geylani kazanırken belediye meclisinde çoğunluğu ise o zamanki adı Halkların Demokratik Partisi (HDP) olan DEM Parti kazandı.

Seçimler sonrasında yapılan ilk meclis toplantısının ardından aynı gün HDP’li 9 meclis üyesi hakkında “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanlığı, soruşturmaları gerekçe göstererek söz konusu üyeleri görevden uzaklaştırdı.

Üyelerin görevden alınmasının ardından Tatvan Belediye Meclisi’nde çoğunluk ise AKP'ye geçti.

KAYYUM İÇİN EMSAL KARAR

Görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinden Diyar Orak’ın açtığı davada Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, 26 Mayıs 2025'te önemli bir emsal karara imza attı. Mahkeme, oy birliğiyle aldığı kararda görevden uzaklaştırma kararının keyfi olduğuna ve Anayasa’nın 127. maddesine aykırı olduğuna karar verirken kararda şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu soruşturmada belirtilen suçun doğrudan davacının göreviyle ilgili olduğuna dair (örn. görevin terör örgütü amaçları doğrultusunda kullanılması) herhangi bir bilgi belgenin sunulmadığı görülmektedir. Davacı hakkında görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile adli bir soruşturma veya kovuşturma açılmadığı, bu haliyle Anayasanın 127. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmediği anlaşılmaktadır."

'ÖZER VE ŞAHAN'IN DURUMU İÇİN DE KRİTİK'

Mahkemenin kararını 'oldukça cesur' olarak nitelendiren Resul Emrah Şahan'ın avukatlarından Enes Ermaner, karar kapsamında özellikle Şahan hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının hukuki dayanağı olmadığını belirtti:

"Erzurum Bölge İdare Mahkemesi vermiş olduğu bu karar ile mevzuatın yorumlanmasında “görevleriyle ilgili suç” tanımının dar ve doğru yorumlanması gerektiğini ve bunun geniş yorumlanmasının yasaya aykırılık teşkil edeceğine karar vermiştir. Bu durumda özellikle Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının hukuki bir dayanağı olmadığı da ortadadır. "

30 Ekim'de 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ve geçen hafta yapılan ikinci duruşmada söz konusu suçlamaya yönelik hakkında tahliye kararı verilen ancak başka bir dosya sebebiyle tutukluluk hali devam eden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in durumuna yönelik de konuşan Ermaner, "Nitekim Özer’in avukatları tarafından açılan davada da İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından Belediye Kanunu’nda düzenlenen kayyum uygulamasının Anayasa’ya aykırı olduğu ortaya konulmuş ve bu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurulmuştur. AYM tarafından ilgili hükmün iptaline karar verilmesi halinde kayyum uygulamalarının da yasal dayanağı ortadan kalkacaktır. Bu durumda hem görevden alma kararı hem de kayyım kararlarının yasal dayanaksız kalacak olması karşısında bu kararların da bir an önce ortadan kaldırılması gerekecektir" ifadelerini kullandı.