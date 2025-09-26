Erzurum'da iş cinayeti! 7'nci kattan düştü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
ERZURUM'DA İŞ CİNAYETİ
Feci olay Palandöken'in Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde inşaatta meydana geldi. İnşaat halindeki bir apartmanda çalışan L.K., dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağıya düştü.
METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Metrelerce yükseklikten yere düşen adamı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri ise inşaat çevresinde önlem alarak yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.