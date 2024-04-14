Erzurum karayolunda TIR devrildi, yol uzun süre ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:16

Güncelleme: 14.04.2024 - 09:56

Erzincan çıkışı Akyazı mevkiinde, Rusya’dan Türkiye’ye malzeme getiren A. Necati Sural yönetimindeki 33 BMA 16 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken iki şeridi de kaplayacak şekilde devrilen TIR ve yola malzemeler saçılması yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Erzincan - Erzurum kara yolunda uzunca araç kuyruğu oluşurken bir süre sonra alternatif yol olarak araçlar Ekşisu istikametine yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında TIR’ın kaldırılması ve saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından Erzincan - Erzurum kara yolu yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.