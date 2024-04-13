Erzincan’da vahşet… Kurdu köpeklerine boğdurdu: Gözaltına alındı
Erzincan'ın Kemah ilçesinde köpeklerine boğdurduğu kurdu yakan kişi gözaltına alındı.
Kemah ilçesinde bir kişi arazide gördüğü kurdu köpeklerine boğdurdu. Ölen kurdu yakan kişi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kısa sürede kişinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan; kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup Kemah Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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