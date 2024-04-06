Erzincan’da uyuşturucu operasyonu!
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde 6 ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 180 kök kenevir bitkisi, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
- Özgür Özel'den flaş 'Hatay' çağrısı