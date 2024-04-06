Erzincan’da uyuşturucu operasyonu!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:47

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:21

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde 6 ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 180 kök kenevir bitkisi, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.