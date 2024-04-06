Erzincan’da uyuşturucu operasyonu!

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:47
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İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde 6 ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 180 kök kenevir bitkisi, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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