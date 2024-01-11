Erzurum, Kars ve Ardahan'ı kar vurdu: Ani yağış, zor anlar yaşattı
Meteoroloji'nin uyardığı Erzurum, Kars ve Ardahan'da özellikle akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentleri etkisi altına aldı. Ani bastıran kar nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıda bulunduğu Doğu Anadolu'da kar yağışı başladı. Erzurum, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
ERZURUM'DA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Beyaza bürünen kentlerde, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi yerleri dronla görüntülendi.
Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
KARS BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde yağan her tarafı beyaza bürüdü.
Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
ARAÇLARIN ÜSTÜ KARLA KAPLANDI
Ardahan'da da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Etraf beyaza bürünürken park halindeki araçların üstü karla kaplandı.
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