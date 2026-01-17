Erzurum Kongresi Binası yıkılma tehlikesiyle karşılaştı, tepkiler üzerine güçlendirme kararı alındı: Bina yıkılmaktan kıl payı kurtuldu

Emperyalist devletler 1915 Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu’yu işgale başladı. İşgallere dönemin padişahı Vahdettin ile İstanbul hükümeti karşı gelemezken Türk ulusu bağımsızlığı için örgütlenmeye başladı. Bu kapsamda Merkezi İstanbul’da olan “Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti” kuruldu. Cemiyet, doğu kentlerinin durumunu konuşmak ve bu kentlerde işgallere karşı mücadele planlamanın yapılması için 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi’ni topladı.

KURTULUŞ MÜCADELESİ KARARI ALINDI

Sanasaryan Koleji binasında yapılan kongreye Mustafa Kemal Paşa başkanlık etti. Yerel bir gündemle toplanan kongrenin sonunda tüm ulusu kapsayacak kararlar alındı. Kongrenin sonunda “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez” ve “Osmanlı hükümetinin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecekti” kararları alındı. Ulusal kurtuluş kararının alındığı kongreye Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlık etmesiyle, Mustafa Kemal Paşa'ya ulusal kurtuluşun önderliği açıldı.

BİNA YIKILMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin kararlaştırıldığı ve 2018’den bu yana Erzurum Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet veren tarihi bina ise son dönemde yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Bina, 6 Ocak’ta “ağır hasarlı” raporuyla kapatıldı. Vali Mustafa Çiftçi’nin kapatılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada “yıkılabilir” sözleri tepki çekti. MHP yıkıma karşı çıkarken, TMMOB yıkımın tarihî özgünlüğü yok edeceğini vurgulayıp binanın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Görüşmeler sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, binanın yıkılmayıp güçlendirilerek korunacağını açıkladı.

‘DEPREMLER NEDENİYLE TAŞIYICI SİSTEMİNDE AĞIR HASARLAR OLUŞTU’

Atatürkçü Düşünce Derneği Erzurum Şube Başkanı Fehmi Bedir’in gazetemiz Cumhuriyet’e bina hakkındaki gelişmeleri anlattı. Bedir, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen teknik incelemelerde ciddi yapısal sorunlar tespit edildiğinin belirterek, “Yapılan değerlendirmelerde, yıllar içerisinde meydana gelen depremler nedeniyle binanın taşıyıcı sisteminde ağır hasar oluştuğu, sismik ve yapısal analizler sonucunda ise yapının deprem performansının yetersiz olduğunun belirlendi” dedi.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RAPOR HAZIRLADI

Binanın son durumuna ilişkin yetkililerle görüştüklerini açıklayan Bedir; “Dernek yönetimi olarak yetkili bazı kişilerle görüşmeler yapıldı. Yetkililer bize Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından inceleme ve raporlaştırılma süreci için ihale yapıldığı, İhalenin Erzurum Teknik Üniversitesi’ne kaldığı, Erzurum Teknik Üniversite’nin inceleme raporu üzerine, binaya ziyaretlerin valilik tarafından geçici olarak kapatıldığı, üniversitenin hazırladığı raporun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından incelenerek nihai kararın verileceği bildirdi” dedi. Bedir, binanın durumunu yakından takip edeceklerini aktardı.