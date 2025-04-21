Erzurum'da 2 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da düzenlenen operasyonda, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Erzurum'da 2 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 11:29

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik madde arama köpeği 'Magnum'un desteğiyle yapılan çalışmada, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli H.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Erzurum #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

Uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi Türk vatandaşı, Kolombiya'da Interpol'e teslim oldu

Uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi Türk vatandaşı, Kolombiya'da Interpol'e teslim oldu
Tekirdağ'da ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi!

Tekirdağ'da ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi!
Şanlıurfa'da peş peşe 'uyuşturucu' baskını: 12 tutuklama

Şanlıurfa'da peş peşe 'uyuşturucu' baskını: 12 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler