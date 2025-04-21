Erzurum'da 2 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum'da düzenlenen operasyonda, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Narkotik madde arama köpeği 'Magnum'un desteğiyle yapılan çalışmada, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli H.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Erzurum #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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