Erzurum'da 3.5 şiddetinde deprem

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Erzurum'da merkez üssü Aşkale olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 20:08
Erzurum'da 3.5 şiddetinde deprem
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AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Erzurum'da merkez üssü Askale olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

DUYURU YAPILDI

AFAD meydana gelen depremi "AFAD Deprem" isimli resmi Twitter hesabından şu şekilde duyurdu:

#Deprem Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Askale (Erzurum) Tarih-Saat : 15.11.2021, 19:45:05 TSİ Enlem : 39.9366 N Boylam : 40.7711 E Derinlik : 7.00 km


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