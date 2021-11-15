Erzurum'da 3.5 şiddetinde deprem
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Erzurum'da merkez üssü Aşkale olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Erzurum'da merkez üssü Askale olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
DUYURU YAPILDI
AFAD meydana gelen depremi "AFAD Deprem" isimli resmi Twitter hesabından şu şekilde duyurdu:
#Deprem Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Askale (Erzurum) Tarih-Saat : 15.11.2021, 19:45:05 TSİ Enlem : 39.9366 N Boylam : 40.7711 E Derinlik : 7.00 km
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Askale (Erzurum)
Tarih-Saat : 15.11.2021, 19:45:05 TSİ
Enlem : 39.9366 N
Boylam : 40.7711 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/yLCW0HokFp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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