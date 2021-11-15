Erzurum'da 3.5 şiddetinde deprem

15 Kasım 2021 Pazartesi, 20:08

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Erzurum'da merkez üssü Askale olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

DUYURU YAPILDI

AFAD meydana gelen depremi "AFAD Deprem" isimli resmi Twitter hesabından şu şekilde duyurdu:

#Deprem Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Askale (Erzurum) Tarih-Saat : 15.11.2021, 19:45:05 TSİ Enlem : 39.9366 N Boylam : 40.7711 E Derinlik : 7.00 km