Erzurum'da adliyede kavga: 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı
Erzurum'da Mustafa Dalga isimli kişinin öldürülmesine ilişkin yargılama kapsamında gerçekleştirilen duruşma sonrası, adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.
Kentte nisan ayında Mustafa Dalga'nın bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili sanık M.A.Y.Ç'nin yargılandığı davanın duruşması sonrası, adliyede iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan maktulün babası M. Dalga, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tutuklu sanığın babası S.Ç'nin de aralarında bulunduğu kavgaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Olayın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan yaralanan Dalga'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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