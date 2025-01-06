Son dakika... Kırşehir'de 3 araçlık zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Kırşehir’de yoğun sis nedeniyle 1’i servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

Son dakika... Kırşehir'de 3 araçlık zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:53

Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #Kırşehir #kaza

İlgili Haberler

Adreslere peş peşe baskın: 3 firari FETÖ hükümlüsü Kırşehir'de yakalandı

Adreslere peş peşe baskın: 3 firari FETÖ hükümlüsü Kırşehir'de yakalandı
Kırşehir’de işsiz kalan öğretmen canına kıydı

Kırşehir’de işsiz kalan öğretmen canına kıydı
Kırşehir'de yol çalışmasında yakın tarihe ait küp bulundu

Kırşehir'de yol çalışmasında yakın tarihe ait küp bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler