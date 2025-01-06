Yine yolcu otobüsü, yine kaza... Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsü önündeki TIR'a çarptı: 8 yaralı
Niğde-Ankara Otoyolu’nda TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 09.30 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Alın mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Adana’ya giden Eren Durak yönetimindeki 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, sisli havada Majek Jaroslaw’ın kullandığı WZ 844 HL plakalı TIR’a arkadan çarptı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #otobüs #yolcu otobüsü
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Yeşil ve gri pasaportlar için açıklama geldi
- Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu cenazede ortaya çıktı
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Nejat İşler'in röportajı sosyal medyaya damga vurdu
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- Ali Erbaş'ın kızı 'Gassal' paylaşımıyla tepki çekti
- Özel'den 'Suriye' resti: Boynumuzun borcu!