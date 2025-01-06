Yine yolcu otobüsü, yine kaza... Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsü önündeki TIR'a çarptı: 8 yaralı

Niğde-Ankara Otoyolu’nda TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

Yine yolcu otobüsü, yine kaza... Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsü önündeki TIR'a çarptı: 8 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:57

Feci kaza, saat 09.30 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Alın mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Adana’ya giden Eren Durak yönetimindeki 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, sisli havada Majek Jaroslaw’ın kullandığı WZ 844 HL plakalı TIR’a arkadan çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #otobüs #yolcu otobüsü

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