Erzurum’da apartmanın çöken merdiven korku dolu anlar yaşattı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:41

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:41

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 2. Dadaş Sokak’ta bulunan bir apartmanda öğlen saatlerinde merdivenlerde aniden kısmi çökme yaşandı.

Bina sakinlerini korkutan çöküntü sonrası itfaiye, AFAD, 112 ve polis olay yerine sevk edildi. Bina sakinleri hızlı şekilde apartmandan tahliye edilirken bazı vatandaşların korkudan merdivenleri kullanmak istemediği görüldü. Bunun üzerine itfaiye ekipleri özellikle üst katta bulunan aileleri itfaiye aracının sepetiyle indirmek zorunda kaldı. Binanın üçüncü katındaki bir bebek de itfaiye personeli tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Apartman sakinlerinin korkulu bakışları gözlerden kaçmadı. Bu arada bazı vatandaşlar evlerindeki değerli eşyaları almak için zaman zaman uyarılara rağmen binaya girdi.

Doğal gazı ve elektriği kesilen binanı kapısına kimsenin girmemesi için şerit çekildi. Yetkililer merdiven çöküntüsü ile alakalı incelemenin devam ettiğini ifade etti ve vatandaşlara evlerine girmeleri noktasında uyarıda bulundu.