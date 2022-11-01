Erzurum'da çalışma yapılan doğalgaz borusu alev aldı: 2 işçi yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, çalışma yapılan doğalgaz borusunun alev alması sonucu 2 işçi yaralandı.

AA
01 Kasım 2022 Salı, 16:34
Erzurum'da çalışma yapılan doğalgaz borusu alev aldı: 2 işçi yaralandı
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Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, doğalgaz ekiplerinin çalışması sırasında bölgeye gaz sağlayan boru delindi.

Gazın alev alması üzerine arızayı gidermeye çalışan 2 işçi, hafif yaralandı.

Alevler, bölgeye gelen Palen Doğalgaz ve itfaiye ekiplerince gaz kesilerek söndürüldü.

Yaralı 2 işçi, çağrılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin doğal gaz hattındaki arızayı gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor.


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