Erzurum'da çığ altında kalmıştı... Hayatını kaybetti

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Şubat'ta kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan ve yaralı kurtarılan kepçe operatörü tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:03
Erzurum'da çığ altında kalmıştı... Hayatını kaybetti
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Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde 7 Şubat'ta Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli operatör Muhammet Yusuf Bucuğa  karla mücadele çalışması yaparken çığ altında kaldı.

Düşen çığın altından yaralı kurtarılan Bucuğa Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Bucuğa, Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Hacı Selim Efendi Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek.

 


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