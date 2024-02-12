Erzurum'da çığ altında kalmıştı... Hayatını kaybetti
Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Şubat'ta kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan ve yaralı kurtarılan kepçe operatörü tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde 7 Şubat'ta Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli operatör Muhammet Yusuf Bucuğa karla mücadele çalışması yaparken çığ altında kaldı.
Düşen çığın altından yaralı kurtarılan Bucuğa Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Bucuğa, Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Hacı Selim Efendi Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber