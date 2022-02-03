Erzurum'da 'Engelliler Derneği'ne fuhuş baskını
Erzurum’da Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı. Operasyonda biri yabancı uyruklu 14 kadın ve şüpheli 12 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından, Erzurum'da ‘Engelliler Derneği’ adı altında faaliyet gösteren dernek içerisinde ve dernek yöneticilerinin temin ettiği yerlerde fuhuş yapıldığı bilgisinin alınması üzerine adı geçen dernek ve yöneticileri hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde fuhuş yapıldığı tespit edildi.
1’i yabancı uyruklu olmak üzere 14 kadın ve bu kadınları fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen aynı zamanda bahse konu derneğin başkanlığını yaptığı anlaşılan Reşit S. ile birlikte Selahattin U., Bünyamin K., Muhtesimlüllah S., Fikret C., Yalçın Y., Ahmet K., Ahmet K., Yakup Y., Adem İ., Kadir B. ve Salihe A. isimli toplam 12 şüpheli şahıs il merkezinde ve Aşkale ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet cinsel uyarıcı jel ve 1 kutu hap ele geçirildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar ise işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Yine fuhşa karıştığı tespit edilen 92 şahsa 1 milyon 229 bin TL idari para cezası uygulanırken, yakalanan şüpheli şahıslar ‘Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temini’ suçundan haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.
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