Erzurum'da faili meçhul olay 21 yıl sonra aydınlandı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:21

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:21

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 yıl önce kaybolan Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Ömer Faruk Hamarat’ın dosyasını yeniden ele aldı. 2003 yılında kaybolan ve o tarihten bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ömer Faruk Hamarat'ın, aynı mahallede yaşadığı A.G. ile görüştüğü tespit edildi. Cinayet büro ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, A.G’nin o dönemki nişanlısı ve şimdiki eşi L.G’nin, Hamarat’ı tehdit ettiği belirlendi.

ÖZEL EKİP DELİLLERE ULAŞTI

Elde edilen deliller ve teknik incelemeler neticesinde, Hamarat’ın, A.G’nin ailesi ve nişanlısı tarafından öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu. Gözaltına alınan A.G, eşi L.G. (43) ve kadının amcası M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler, Hamarat'ın kemik kalıntılarına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"KARDEİMİN MEZARI OLSUN İSTİYORUZ"

Kayıp Ömer Faruk Hamarat’ın ağabeyi Fatih Hamarat, olayın aydınlatılmasını uzun yıllardır beklediklerini belirtti.

2003 yılındaki olayları anlatan ağabey Hamarat, "Kardeşimle aynı bölümde farklı sınıflardaydık. Son görüştüğümüzde her şey normaldi. Ancak eve döndüğümde kendisine ulaşamadım. Komşularımızdan kardeşimin karşı apartmandaki bir kızla görüştüğünü öğrendim. Ancak bu kızın bir nişanlısı olduğunu ve nişanlısının kardeşimi tehdit ettiğini duyduk." dedi.

Kardeşinin kaybolmasından sonra tüm aile bireylerinin psikolojik olarak etkilendiğini dile getiren Fatih Hamarat, "Ailecek onun bir mezarının olmasını istiyoruz. Annem bu olay yüzünden hastalandı, babam ise farklı şehirlerde kardeşimizi aradı. Artık bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.