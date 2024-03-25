Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:53
Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmeni yakaladı.

Firari hükümlü D.K. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.


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