Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmeni yakaladı.
Firari hükümlü D.K. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi