Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:53

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:54

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmeni yakaladı.

Firari hükümlü D.K. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.