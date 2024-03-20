Firari FETÖ hükümlüsü ihraç pilot üsteğmen yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ihraç pilot üsteğmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.
Kocasinan ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ihraç pilot üsteğmenin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Olympiakos'tan Fenerbahçe kararı!
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Bohay Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Sürpriz beklentisi!