Firari FETÖ hükümlüsü ihraç pilot üsteğmen yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ihraç pilot üsteğmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:43
Firari FETÖ hükümlüsü ihraç pilot üsteğmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Kocasinan ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ihraç pilot üsteğmenin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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