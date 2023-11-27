Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı başladı
Erzurum'da dün gece fırtına ve yağmurun ardından sabah saatlerinde tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu.
Bir süredir soğuk havaların etkisi altında olan Erzurum'da dün akşam saatleri yağmur ve fırtına etkili oldu.
Bazı semtlerde binaların çatıları uçarken birkaç ağaç da devrildi. Bir otobüs durağı ve çöp konteyneri de sürüklendi.
Büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı. Fırtına ve yağmur sabaha karşı yerini tipi şeklinde kara bıraktı.
Sabah saatlerinde işe gidenler ve okul yolundaki öğrenciler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da yaşandı.
Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.
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