TL'nin dolar karşısında kaybı yüzde 35! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Kasım 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:47

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:47

Merkez Bankası (TCMB) çalışanlarının görüşlerini paylaştığı Merkezin Güncesi isimli blog'da bu sabah kur korumalı mevduat (KKM) sahibi firmaların döviz alım davranışlarına ilişkin yeni bir yazı yayımlandı.

Yazının özet bulgularına yer verilen etki analizine göre; dövizden dönüşümlü KKM için başlatılan TL'ye geçiş süreci "ek bir döviz talebi yaratmadı" ve vadesi dolan firmaların nette döviz alıcısı olma ihtimali "belirgin oranda" azaldı.

İlgili düzenleme 20 Ağustos'ta yapılmış, bankalara vadesi gelen KKM ve dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat DDM hesaplarını TL mevduata dönüştürme hedefleri getirilmişti.

Bugün iç gündemde takip edilecek veri bulunmazken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak.

TL YÜZDE 35.2 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğiliminde. Kur saat 09.40'da 28.89 seviyesinde aynı saatlerde Euro TL'de 31.65 liradan işlem görüyor.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.2 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.3 oldu.

Asya borsaları, ABD ve Avrupa'da bu hafta açıklanacak olan ve piyasaların yönünü değiştirebilecekleri düşünülen enflasyon verileri öncesinde gerilerken; yatırımcılar, petrol fiyatlarında son günlerdeki görülen düşüşü durdurabilecek ya da devam etmesine yol açabilecek üretici ülkeler toplantısını izleyecek.

Bu hafta iç veri gündeminde üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verileri öne çıkacak. Bu hafta dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi, Hazine iç borçlanma stratejisi, PMI ve İTO öncü enflasyon verileri de izlenecek.

FAİZ ARTIŞLARI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

TCMB geçen hafta beklentileri aşan faiz artışına giderken, daha sınırlı adımlarla kısa sürede sıkılaştırmayı tamamlayacağı sinyali verdi.

Politika faizi yüzde 40'a çıkarken, TCMB parasal sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini söyledi.

JPMorgan yılsonu politika faizinin Aralık'ta yüzde 42.5'e yükseleceğini ve faiz artışlarının Ocak'ta yüzde 45'te biteceğini öngördü. Goldman Sachs beklentisi ise Aralık'ta 250 baz puan daha artışla sıkılaşma sürecinin yüzde 42.50 politika faizi ile tamamlanacağı yönünde.

TCMB toplam rezervleri 17 Kasım haftasında 134.5 milyar dolar ile 9 yıldan fazla sürenin zirvesine ulaşırken net rezervler de 2 yılın zirvesinde. Toplam rezervlerde seçim sonrası artış 36 milyar dolara ulaşırken, TCMB yetkileri Reuters'a ABD'li kurumsal yatırımcılardan fon akışı gözlemlediklerini söyledi.

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS'te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altında sürüyor.