Erzurum'da 'Girdap' operasyonunun 8 şüphelisi adliyede

18 Kasım 2022 Cuma, 10:55

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik düzenlenen 'Girdap' operasyonu düzenlendi.

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Erzurum'da da KOM polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 161 bin 720 TL, 10 bin 50 dolar, 4 altın, 29 fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve suç unsuru içeren doküman ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 8 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.