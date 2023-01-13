Erzurum'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:53

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:53

Yiğityolu Mahallesi'nde önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.