Erzurum'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:53
Erzurum'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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Yiğityolu Mahallesi'nde önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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