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Erzurum'da iki otobüs çarpıştı: 12 yaralı

Erzurum’da belediye otobüsünün özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:40
Erzurum'da iki otobüs çarpıştı: 12 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semti Şıh köyü caddesinde Büyükşehir Belediyesine ait 25 DM 201 plakalı toplu taşıma aracı, 25 H 0074 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

12 YOLCU YARALANDI

Yolda başka bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, otobüslerde bulunan 12 yolcu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Erzurum kaza

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