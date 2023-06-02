Erzurum'da iki otobüs çarpıştı: 12 yaralı
Erzurum’da belediye otobüsünün özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semti Şıh köyü caddesinde Büyükşehir Belediyesine ait 25 DM 201 plakalı toplu taşıma aracı, 25 H 0074 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
12 YOLCU YARALANDI
Yolda başka bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, otobüslerde bulunan 12 yolcu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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