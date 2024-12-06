Erzurum'da İŞKUR’un personel alım ilanını AKP İl Başkanlığı duyurdu... Savunması Vali Mustafa Çiftçi'ye düştü!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:16

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:18

Erzurum’da valilik, kaymakamlıklar ve diğer kamu kurumlarına alınacak mevsimlik 2 bin 500 personel için İŞKUR tarafından hazırlanan başvuru ilanı AKP Erzurum İl Başkanlığı’nın logosuyla duyuruldu.

Partililerin sosyal medya hesapları ve WhatsApp durumlarından yayınladığı görsel kentte tartışma konusu olurken, AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Tamamı noter huzurunda kura ile belirlenecek. Biz tanıtmak için paylaştık" açıklamasında bulundu.

VALİ BÖYLE SAVUNDU: DUYURU MAKSADIYLA YAPILMIŞ

İŞKUR’un AKP amblemli duyurusu basın toplantısı sırasında Vali Mustafa Çiftçiye soruldu. Vali Çiftçi, "Bu soruyu neden AK Parti İl Başkanlığı’na sormuyorsunuz ki yayınlayan onlar. Duyuru maksadıyla yapılmış. Ben bu sorunun muhatabı değilim" dedi. Vali Çiftçi, daha sonra İŞKUR personel alımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"2 bin kişi değil, 2 bin 500 kişi. Alınacak olan bu 2 bin 500 kişi valiliğimizde, kaymakamlıklarda, belediyelerde ve üniversitede istihdam edilecek. Bizim endişemiz şu; muhtemelen il başkanlığı da ondan dolayı paylaşmış olabilir. Buna işgücü uyum programı diyoruz, bunun istihdam şekli bu şekilde. Daha önceden biliyorsunuz Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında da bir istihdam sağlamıştık. TYP kapsamında istihdam edilenler haftanın 5 günü çalışıyorlar ve asgari ücret düzeyinde ücret alıyorlardı ve sigortaları da devlet tarafından yapılıyordu, TYP kapsamında olanların. Fakat bunlar da bir farklılık var. Bu iş gücü uyum programı kapsamında olanlar haftada 3 gün çalışacaklar. Yaklaşık ellerine 12 bin TL gibi bir ücret geçecek ve sigortaları da yapılmayacak. Dolayısıyla bu belki çalışanlar açısından, vatandaşlar açısından çok cazip olmayabilir. Yeteri kadar başvuru olmayabilir diye bir endişe var. Belki vatandaşların haberi olsun diye yapmışlardır."