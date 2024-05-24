Erzurum'da kadın cinayeti: Tabanca ile katledildi

Erzurum’da Halil Çiğerli (73) isimli şahıs sabah saatlerinde evinde eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:50
Erzurum'da kadın cinayeti: Tabanca ile katledildi
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Türkiye'deki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Erzurum’un Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahalllesi 1. Dadaş Sokak’ta meydana gelen olayda; 73 yaşındaki Halil Çiğerli isimli şahıs eşi Hamgül Çiğerli’yi (71) vurduktan sonra polisi arayarak haber verdi.

Bunun üzerine harekete geçen polis şahsı bulunduğu yerde gözaltına alırken, 112 unsurları şahsın evine gitti. Ancak sağlık personeli ve polis kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay Yeri İnceleme Ekibi evde çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısı’da inceleme yaptı. Olayı haber alan aile sakinleri eve geldi.

Daha sonra talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma ve araştırmalarını sürdürüyor.


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