Erzurum Büyükşehir Belediyesi 'vuslat'a erdi: Gerici yazarlara engel yok?!
Kırmızı Kedi yayınevinin kurucusu Hepkon, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Vuslat Derneği'nden M. Şevket Gökşan'ı kitap fuarına davet ediyor ama bu derneğin Cübbeli Ahmet'in sponsoru olduğunu yazan Murat Ağırel'i yasaklıyor” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarında Kırmızı Kedi Yayınevi’ne ait gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz'ın kitaplarının stantlara koyulması yasaklanmıştı.
Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu yazar Haluk Hepkon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
“Kırmızı Kedi'ye ve yazarlarına sansür uygulayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Vuslat Derneği'nden M. Şevket Gökşan'ı kitap fuarına davet ediyor ama bu derneğin Cübbeli Ahmet'in sponsoru olduğunu yazan Murat Ağırel'i yasaklıyor. Bir kitap fuarına bütün yayınevleri ve yazarlar katılabilir, katılmalıdır da. Acaiplik bazılarının katılırken, bazılarının yasaklanmasındadır. Böyle kitap fuarı olmaz, olsa olsa bir fuar karikatürü olur.”
Kırmızı Kedi'ye ve yazarlarına sansür uygulayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Vuslat Derneği'nden M. Şevket Gökşan'ı kitap fuarına davet ediyor ama bu derneğin Cübbeli Ahmet'in sponsoru olduğunu yazan Murat Ağırel'i yasaklıyor. Bir kitap fuarına bütün yayınevleri ve yazarlar… pic.twitter.com/r369haqjbD— Haluk Hepkon (@halukhepkon) May 16, 2024
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