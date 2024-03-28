Erzurum'da kar nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 21 kırsal mahallenin yolu kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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