Erzurum'da kar nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:19
Erzurum'da kar nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Erzurum'da kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 21 kırsal mahallenin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


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