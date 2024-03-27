Kars’ta 16 köy yolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:49

Güncelleme: 27.03.2024 - 10:49

Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Kentte kar ve tipiden dolayı Arpaçay’da 6, Kağızman’da 4, Sarıkamış’ta 4, Susuz ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 16 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.