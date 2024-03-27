Kars’ta 16 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars’ta kar ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:49
Kars’ta 16 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Kentte kar ve tipiden dolayı Arpaçay’da 6, Kağızman’da 4, Sarıkamış’ta 4, Susuz ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 16 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.


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