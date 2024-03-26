Hatay'da yollar göle döndü: Konteyner kentleri su bastı!

Hatay'da dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, tarım arazileri ve bazı konteyner kentleri su bastı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:38
Hatay'da yollar göle döndü: Konteyner kentleri su bastı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte yollar göle döndü. Bazı konteyner kentler sele teslim oldu. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte tarım arazileri de su altında kaldı.

Su basan konteyner kentlerde AFAD ve Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından tahliye çalışması gerçekleştirildi. Yağışların saat 17.00'den itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

TABELALAR DEVRİLDİ

Antakya Şehit Mustafa Sevgi Caddesi'nde park halindeki bir aracın üzerine, fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi.

Araç kullanılamaz hale geldi. Aynı caddedeki kentsel dönüşüm alanının tabelaları fırtına etkisiyle devrildi.


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