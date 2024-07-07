Erzurum’da kısır gecesinde tartışma çıktı: 1 yaralı!

Erzurum’da düğün öncesi düzenlenen kısır gecesinde silahlı kavga sonucu damat yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 14:46
Erzurum’da kısır gecesinde tartışma çıktı: 1 yaralı!
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Erzurum'da Yakutiye Mahallesi Kurtuluş Mahallesi 8. Sanayi Sokak’ta damat M.B. için düzenlenen kısır gecesinden sonra tartışma çıktı.

Sözlü başlayan tartışma bir anda büyüdü ve damat M.B. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı damat M.B., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, olayda şüpheli olarak aranan M.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 


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