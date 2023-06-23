Erzurum’da kız arkadaşlarında ‘laf attığını’ iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Erzurum'da Yalçın Çakıloğlu, kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan bıçakladı. Kanbur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Erzurum’da yaşanan olayda Yalçın Çakıloğlu; Faruk K. ve yanındaki kız arkadaşları ile yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur, iddiaya göre arkadaş grubuna laf attı. Bunun üzerine tartışma çıktı.
Bunun üzerinde Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanbur, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı o anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın ardından arkadaşı Faruk K. ile kaçan Yalçın Çakıloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
“PİŞMANIM”
Emniyetteki işlemlerin ardından iki arkadaş, adliyeye çıkarıldı. Faruk K., adli kontrolle serbest kalırken, mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme suçu'ndan tutuklanan Yalçın Çakıloğlu'nun ifadesinde, “Kız arkadaşlarımla Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek Mahallebaşı semtine kadar geldik. Kaldırımda yürürken kız arkadaşlarıma laf attı. Yaşanan tartışma sonrası elimdeki bıçağı kendimi savunmak amacıyla savurdum. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Ramazan Kanbur'un ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
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