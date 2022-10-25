Erzurum'da menfeze tuzaklanan 'patlayıcı' imha edildi
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, PKK'lı teröristlerin menfeze tuzakladığı el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunarak imha edildi.
Köprüköy ilçesi Geyikli Mahallesi Uluderesi mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca önceki gün düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murtaza Güneş operasyonunda, PKK’lı teröristlerce geçmiş yıllarda hazırlanarak tuzaklanan patlayıcıya müdahale edildi.
Operasyonda, Erzurum- Muş yoluna yaklaşık 2 metre mesafede menfezin yanına gömülü vaziyette 3 elektrikli fünye, 10 kilogram amonyum nitrat ve 200 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş, 1,500 metre kablo çekilmiş uzaktan komutalı EYP düzeneği ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere incelenmek üzere el konulurken, diğerleri ise yerinde imha edildi.
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