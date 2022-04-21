Erzurum'da sağanak yağış sele neden oldu
Erzurum'da akşam saatlerinde şiddetli yağış ve eriyen kar suları sel baskınına neden oldu.
Erzurum’un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi’nde akşam saatlerinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu.
Havanın ısınmaya başlamasıyla karlar erirken, etkili olan sağanak yağışla birlikte bazı bölgelerde sel ve su baskınları yaşandı.
Geçtiğimiz yıl aynı bölgede yaşanan sel felaketinde 1 kişi sele kapılıp kaybolmuş ve 25 gün sonra cesedine ulaşılmıştı.
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