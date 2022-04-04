Eriyen kar suları şelale oluşturdu

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:47

Kars'ın baraj bölgesinde havaların ısınmasıyla donan göletler, kısmen çözülmeye başladı. Kardelenlerin de açtığı bölgede kuşlar ve ördekler baraj göletinin eriyen bölgesinde yiyecek arıyor. Bölgedeki güzelliği görmek için 2 kilometre yürüdüklerini söyleyen Okan Avşar, "Kars Baraj Göleti'nin çözülen buzları doğal bir şelale oluşturmuş. Geçmişte bu yoktu. Hayretle izledik. Şu an yoldan yaklaşık 2 kilometre içerideyiz, uzaktan gördük ve yakınına kadar geldik. Gerçekten müthiş" dedi.

