Erzurum'da seçimi kim kazandı? Erzurum başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Erzurum yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Erzurum'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Erzurum yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:04
Erzurum'da seçimi kim kazandı? Erzurum başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Erzurum yerel seçim sonuçları....
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Erzurumlular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Erzurum'da seçimi hangi aday kazandı? 

ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Atlıhan Atila Özege, AKP'den Mehmet Sekmen, İYİ Parti'den Fatma Canan Uçar, DEM Partiden ise Gülderen Varli başkan adayı olarak aday gösterildi.

ERZURUM'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Erzurum 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


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