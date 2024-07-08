Erzurum’da sel: 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan öldü

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:04

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:06

Tarım arazileri, köprü, ahır ve evlerin zarar gördüğü kırsal Dalsöğüt Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, bölge halkıyla görüştü.

Hasar tespit çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Dalsöğüt Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yerinde inceleme yapmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte geldik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, Tekman Kaymakamımız, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, Tarım ve Orman Müdürümüz ve AFAD Müdürümüzle birlikte incelemeler yaptık. Şu anda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, derede ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Dört makine ile derenin hem alt, hem de üst kısmında ıslah çalışmalarımız devam edecek. Ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarımız da devam edecek. Şu an görebildiğim kadarıyla sel felaketinde 4 ev, 4 ahır zarar görmüş, 19 hayvan da ölmüş" dedi.

Vali Çiftçi, açıklamasının devamında, "En büyük tesellimiz can kaybı olmaması, cana herhangi bir zarar ziyan gelmemesidir. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden saklasın. Devlet olarak, yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar bütün imkanları seferber edeceğiz. En kısa sürede Dalsöğüt Mahallesi'nin yaralarını saracağız" diye konuştu.

Vali Çiftçi, AFAD, UMKE ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgeden, yaptığı incelemelerin ardından ayrıldı.