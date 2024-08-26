Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:00

Güncelleme: 26.08.2024 - 17:00

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Karayazı, Karaçoban ve Çat ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.