Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Karayazı, Karaçoban ve Çat ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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