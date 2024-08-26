Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:00
Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Karayazı, Karaçoban ve Çat ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


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