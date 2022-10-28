Erzurum'da uzman çavuş tartıştığı eşini silahla ağır yaraladı

Erzurum'da uzman çavuş, tartıştığı güvenlik görevlisi eşini silahla ağır yaraladı. Uzman çavuş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA
28 Ekim 2022 Cuma, 07:07
Erzurum'da uzman çavuş tartıştığı eşini silahla ağır yaraladı
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan uzman çavuş M.H. (28), tartıştığı eşi G.H'ye (38) tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan G.H, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı M.H, polis ekiplerince gözaltına alındı.


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