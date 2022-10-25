Erzurum'daki Kuran kursunda cinsel istismar davasında duruşma görüldü: ‘Çocuklarımızı koruyun’

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir yatılı Kuran kursunda yedi çocuğun cinsel istismara uğradığı, ayrıca dört çocuğun işkence gördüğü olaya ilişkin davanın duruşması dün görüldü.

“Çocuğa karşı eziyet, silahla tehdit ve cinsel istismarda bulunmak” suçundan yargılanan H.A., cinsel istismar suçundan 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak kararın sebebinin “mağdur çocukların duruşmaya getirilerek dinlenmemesi” olduğu belirtmişti.

DAVA 27 EKİM’DE

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları, ilgili karara itiraz ederek mağdur çocukları mahkemeye götürmedi. Avukatlar, üç ayrı suçtan yargılama yapıldığı davanın birleştirilmesini ve istismara uğrayan çocukların tekrar dinlenilmemesini talep etti. Talep üzerine mahkeme, karar için dosyanın İstinaf Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. Duruşma sonunda Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nilda Baltalı, “Yasalar, çocuklarımızın hırpalanmasını değil, korunmasını amaçlamaktadır. Uygulamada cinsel istismara uğrama şüphesi altında olan mağdur çocuklar, adli süreçlerde defalarca ve kimi zaman uzman olmayan kişiler tarafından adli işlemlere muhatap olmakta ve bu nedenle ayrı bir mağduriyet ve sarsıntıyı yaşayabilmektedir” dedi. 27 Ekim Perşembe günü Kuran kursu müdürüyle belletmenlik görevi yapan hademe, çocuğa işkence suçundan Erzurum’da yargılanacak.